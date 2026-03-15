Chasse aux oeufs à L’Île aux Livres

1 Rue Jeanne d’Arc L’Île-Bouchard Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

La bibliothèque est sur le plan de vol des célèbres cocottes. Nous avons besoin de vos petites mains pour ramasser tous leurs oeufs !

La bibliothèque est sur le plan de vol des célèbres cocottes. Nous avons besoin de vos petites mains pour ramasser tous leurs oeufs ! .

1 Rue Jeanne d’Arc L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 20 09 bibliotheque@mairie-ilebouchard.fr

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English :

The library is on the flight path of the famous cocottes. We need your little hands to collect all their eggs!

L’événement Chasse aux oeufs à L’Île aux Livres L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2026-03-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme