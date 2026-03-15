Chasse aux oeufs à L’Île aux Livres L’Île-Bouchard
Chasse aux oeufs à L’Île aux Livres L’Île-Bouchard mercredi 15 avril 2026.
Chasse aux oeufs à L’Île aux Livres
1 Rue Jeanne d’Arc L’Île-Bouchard Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
La bibliothèque est sur le plan de vol des célèbres cocottes. Nous avons besoin de vos petites mains pour ramasser tous leurs oeufs !
La bibliothèque est sur le plan de vol des célèbres cocottes. Nous avons besoin de vos petites mains pour ramasser tous leurs oeufs ! .
1 Rue Jeanne d’Arc L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 20 09 bibliotheque@mairie-ilebouchard.fr
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English :
The library is on the flight path of the famous cocottes. We need your little hands to collect all their eggs!
L’événement Chasse aux oeufs à L’Île aux Livres L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2026-03-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme