Chasse aux oeufs à Locquirec Route de Plestin Locquirec

Route de Plestin Fond de la baie Locquirec Finistère

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

2026-04-05

Comme chaque année, une chasse aux œufs est organisée au Camping du Fond de la Baie à Locquirec.

Face à la mer, les enfants de 3 à 10 ans sont invités à chercher les œufs.

Animations et jeux sur place. .

Route de Plestin Fond de la baie Locquirec 29241 Finistère Bretagne

