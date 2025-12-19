Chasse aux oeufs à Locquirec Route de Plestin Locquirec
Chasse aux oeufs à Locquirec Route de Plestin Locquirec dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs à Locquirec
Route de Plestin Fond de la baie Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Comme chaque année, une chasse aux œufs est organisée au Camping du Fond de la Baie à Locquirec.
Face à la mer, les enfants de 3 à 10 ans sont invités à chercher les œufs.
Animations et jeux sur place. .
Route de Plestin Fond de la baie Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 19 98 32 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux oeufs à Locquirec
L’événement Chasse aux oeufs à Locquirec Locquirec a été mis à jour le 2026-03-04 par OT BAIE DE MORLAIX