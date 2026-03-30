Chasse aux œufs à Lubersac avenue du château Lubersac
Chasse aux œufs à Lubersac avenue du château Lubersac samedi 4 avril 2026.
Chasse aux œufs à Lubersac
avenue du château Parc château du Verdier Lubersac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Chasse aux œufs organisée dans le parc du château du Verdier.
Deux parcours
– 2 à 4 ans recherche des oeufs dans le parc du château
– 5 à 10 ans devront reconstituer la phrase mystère et les rebus, préparés par le Lapinou de Pâques
Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents.
Tous les enfants repartiront avec une récompense
Crêpes maisons et buvette sur place. .
avenue du château Parc château du Verdier Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 87 53 49 asso.lespetitslubersacois@laposte.net
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English : Chasse aux œufs à Lubersac
L’événement Chasse aux œufs à Lubersac Lubersac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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