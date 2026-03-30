Chasse aux œufs à Lubersac avenue du château Lubersac

Chasse aux œufs à Lubersac

avenue du château Parc château du Verdier Lubersac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Chasse aux œufs organisée dans le parc du château du Verdier.

Deux parcours

– 2 à 4 ans recherche des oeufs dans le parc du château

– 5 à 10 ans devront reconstituer la phrase mystère et les rebus, préparés par le Lapinou de Pâques

Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents.

Tous les enfants repartiront avec une récompense

Crêpes maisons et buvette sur place. .

avenue du château Parc château du Verdier Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 87 53 49 asso.lespetitslubersacois@laposte.net

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English : Chasse aux œufs à Lubersac

L’événement Chasse aux œufs à Lubersac Lubersac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Terres de Corrèze