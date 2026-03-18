Chasse aux oeufs à Mesbrecourt-Richecourt Lieu-dit le Moulin de Samoussy Mesbrecourt-Richecourt
Chasse aux oeufs à Mesbrecourt-Richecourt Lieu-dit le Moulin de Samoussy Mesbrecourt-Richecourt samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs à Mesbrecourt-Richecourt
Lieu-dit le Moulin de Samoussy Château Mesbrecourt-Richecourt Aisne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 16:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Une chasse aux œufs dans une ferme bio, avec des jeux pour toute la famille, et un goûter gourmand de produits fermiers, ça vous dit ? Alors réservez vite !
RV au Domaine de Richecourt de 14h à 16h…
Une chasse aux œufs dans une ferme bio, avec des jeux pour toute la famille, et un goûter gourmand de produits fermiers, ça vous dit ? Alors réservez vite !
RV au Domaine de Richecourt de 14h à 16h… .
Lieu-dit le Moulin de Samoussy Château Mesbrecourt-Richecourt 02270 Aisne Hauts-de-France +33 6 84 17 14 62 richecourt@protonmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
How about an egg hunt on an organic farm, with games for all the family, and a gourmet snack of farm produce? Book now!
RV at Domaine de Richecourt from 2pm to 4pm…
L’événement Chasse aux oeufs à Mesbrecourt-Richecourt Mesbrecourt-Richecourt a été mis à jour le 2026-03-18 par OT du Pays de Laon