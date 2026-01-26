Chasse aux oeufs à Meslay

19 Allée du Château Meslay Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-05 14:30:00

fin : 2026-04-06 17:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Venez fêter Pâques au Château de Meslay !

Dans la perspective de la saison estivale à venir, le Château de Meslay organise sa désormais traditionnelle… chasse aux œufs pour son édition 2026 le dimanche 5 et lundi 6 Avril 2025.

Suite aux éditions précédentes et aux retours, nouveauté cette année les chasses seront proposées aux petits…comme aux grands ! Ateliers créatifs, quizz, lectures de contes, stand photo… venez fêter Pâques à Meslay au travers de nombreuses activités proposées afin de faire vivre aux participants un moment exceptionnel. Les extérieurs du Château seront ouverts pour l’occasion (pas les intérieurs). Goûter pour tous à 16h. Départ des chasses aux œufs 14h30/15h30/16h30/17h30. 6 .

19 Allée du Château Meslay 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 50 42 accueil@chateaudemeslay.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate Easter at Meslay Castle!

L’événement Chasse aux oeufs à Meslay Meslay a été mis à jour le 2026-01-26 par OT de Vendome Territoires Vendomois