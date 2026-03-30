Chasse aux oeufs à Nature Evasion Jugeals-Nazareth
Chasse aux oeufs à Nature Evasion Jugeals-Nazareth dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs à Nature Evasion
1410 Malepeyre Jugeals-Nazareth Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Venez en famille participer à la chasse aux œufs de Pâques. Au programme: Chasse aux oeufs, activités en équipe , énigmes… des chocolats à perte de vue!
Gratuit et ouvert à tous. .
1410 Malepeyre Jugeals-Nazareth 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 99 07 95 contact@parc-nature-evasion.fr
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English : Chasse aux oeufs à Nature Evasion
L’événement Chasse aux oeufs à Nature Evasion Jugeals-Nazareth a été mis à jour le 2026-03-28 par Brive Tourisme