Chasse aux œufs à Niort Niort
Chasse aux œufs à Niort Niort samedi 28 mars 2026.
Chasse aux œufs à Niort
Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
La Ville de Niort organise sa traditionnelle chasse aux œufs pour les enfants de 3 à 12 ans !
Chasse aux œufs organisée par la Ville de Niort en partenariat avec les artisans chocolatiers locaux.
Rendez-vous samedi 28 mars 2026 à partir de 10h30 dans les jardins de la Brèche à Niort.
La chasse aux œufs se déroule en deux temps
– 10h30 pour les 3 à 5 ans
– 11h15 pour les 6 à 12 ans .
Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 79 80
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English : Chasse aux œufs à Niort
L’événement Chasse aux œufs à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Niort Marais Poitevin