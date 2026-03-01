Chasse aux œufs à Niort

Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La Ville de Niort organise sa traditionnelle chasse aux œufs pour les enfants de 3 à 12 ans !

Chasse aux œufs organisée par la Ville de Niort en partenariat avec les artisans chocolatiers locaux.

Rendez-vous samedi 28 mars 2026 à partir de 10h30 dans les jardins de la Brèche à Niort.

La chasse aux œufs se déroule en deux temps

– 10h30 pour les 3 à 5 ans

– 11h15 pour les 6 à 12 ans .

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 79 80

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English : Chasse aux œufs à Niort

L’événement Chasse aux œufs à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Niort Marais Poitevin