Chasse aux oeufs à Planète Sauvage Planète Sauvage Port-Saint-Père

Chasse aux oeufs à Planète Sauvage

Planète Sauvage La Chevalerie Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Pâques arrive à Planète Sauvage !

à cette occasion, Planète Sauvage organise une grande chasse aux œufs les dimanches 5 et lundi 6 avril.

En famille, venez parcourir le parc pour une aventure ludique et gourmande au cœur de la nature.

à propos de Planète Sauvage

Découvrez Planète Sauvage, le plus grand parc safari de France. À seulement 25 minutes de Pornic, Planète Sauvage à Port-Saint-Père vous invite à un voyage extraordinaire au cœur de la nature. Sur plus de 85 hectares, partez à la rencontre de plus de 1 000 animaux de 110 espèces différentes, dans un écrin de verdure propice à la déconnexion et à l’émerveillement.

Pratique

profitez de billets à tarif réduit dans les 7 Offices de Tourisme Destination Pornic rendez-vous à Villeneuve-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Bernerie-en-Retz, Pornic, Préfailles, La Plaine-sur-Mer, ou Saint-Michel-Chef-Chef.

vous pouvez acheter vos billets à l’accueil.

tarifs réduits

adulte (13 ans et plus) 24,90 € au lieu de 28,50 €

enfant (3-12 ans) 19 € au lieu de 22 €

réservez aussi les activités phares du parc, comme le raid 4×4 et la rencontre avec les dauphins.

En attendant le jour J, participez dès maintenant à la chasse aux œufs en ligne sur le site internet de Planète Sauvage et tentez de remporter l’expérience Soigneur Junior.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Port-Saint-Père .

Planète Sauvage La Chevalerie Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 04 82 82 reservation@planetesauvage.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Easter is coming to Planète Sauvage!

to mark the occasion, Planète Sauvage is organizing a big egg hunt on Sunday April 5 and Monday April 6.

Bring the whole family along for a fun, gourmet adventure in the heart of nature.

L’événement Chasse aux oeufs à Planète Sauvage Port-Saint-Père a été mis à jour le 2026-03-22 par I_OT Pornic