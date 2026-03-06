Chasse aux oeufs à Plouégat-Guerrand Salle Guillaume Lejean Plouégat-Guérand
Chasse aux oeufs à Plouégat-Guerrand Salle Guillaume Lejean Plouégat-Guérand dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs à Plouégat-Guerrand
Salle Guillaume Lejean Rue de Locquirec Plouégat-Guérand Finistère
Début : 2026-04-05 15:30:00
2026-04-05
Le comité des fêtes de Plouégat-Guerrand organise une chasse aux œufs pour fêter Pâques ! Les enfants pourront courir dans le parc de la Salle Guillaume LeJean, à la recherche de gourmandises !
Les profits de la journée iront à l’association des Blouses Blanches.
Jusqu’à 10 ans. Sur réservation. .
Salle Guillaume Lejean Rue de Locquirec Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 6 45 54 22 31
