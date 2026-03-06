Chasse aux oeufs à Plouégat-Guerrand Salle Guillaume Lejean Plouégat-Guérand

Chasse aux oeufs à Plouégat-Guerrand

Salle Guillaume Lejean Rue de Locquirec Plouégat-Guérand Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le comité des fêtes de Plouégat-Guerrand organise une chasse aux œufs pour fêter Pâques ! Les enfants pourront courir dans le parc de la Salle Guillaume LeJean, à la recherche de gourmandises !

Les profits de la journée iront à l’association des Blouses Blanches.

Jusqu’à 10 ans. Sur réservation. .

Salle Guillaume Lejean Rue de Locquirec Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 6 45 54 22 31

