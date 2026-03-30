Chasse aux oeufs à poney avec Les Paladins de Saint-Agnan

Saint-Agnan Le Châtenet-en-Dognon Haute-Vienne

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

La grande chasse aux œufs à poney arrive !

À l’occasion de Pâques, Les Paladins de Saint Agnan invitent les enfants à vivre une matinée magique partir à la recherche des œufs… avec les poneys !

Entre rires, découverte des poneys et aventure gourmande, les cavaliers passeront un moment inoubliable au grand air

Pour les enfants de 3 à 11 ans

Pour les plus grands, le planning des activités proposées pendant les vacances est en ligne.

Les places sont limitées, alors pensez à réserver !

On vous attend nombreux pour fêter Pâques avec nous ! .

Saint-Agnan Le Châtenet-en-Dognon 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 57 05 47 eurocentaure@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs à poney avec Les Paladins de Saint-Agnan

L’événement Chasse aux oeufs à poney avec Les Paladins de Saint-Agnan Le Châtenet-en-Dognon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Noblat