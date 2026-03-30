Chasse aux oeufs à poney avec Les Paladins de Saint-Agnan Le Châtenet-en-Dognon
Chasse aux oeufs à poney avec Les Paladins de Saint-Agnan Le Châtenet-en-Dognon lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs à poney avec Les Paladins de Saint-Agnan
Saint-Agnan Le Châtenet-en-Dognon Haute-Vienne
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
La grande chasse aux œufs à poney arrive !
À l’occasion de Pâques, Les Paladins de Saint Agnan invitent les enfants à vivre une matinée magique partir à la recherche des œufs… avec les poneys !
Entre rires, découverte des poneys et aventure gourmande, les cavaliers passeront un moment inoubliable au grand air
Pour les enfants de 3 à 11 ans
Pour les plus grands, le planning des activités proposées pendant les vacances est en ligne.
Les places sont limitées, alors pensez à réserver !
On vous attend nombreux pour fêter Pâques avec nous ! .
Saint-Agnan Le Châtenet-en-Dognon 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 57 05 47 eurocentaure@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux oeufs à poney avec Les Paladins de Saint-Agnan
L’événement Chasse aux oeufs à poney avec Les Paladins de Saint-Agnan Le Châtenet-en-Dognon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Noblat
À voir aussi à Le Châtenet-en-Dognon (Haute-Vienne)
- Soirée exotique Salle polyvalente Le Châtenet-en-Dognon 4 avril 2026
- La culture au grand jour concert avec Talisman Tree Salle polyvalente Le Châtenet-en-Dognon 8 avril 2026
- Bal à la ferme de Contereix Le Châtenet-en-Dognon 18 avril 2026
- Vide-grenier Le Châtenet-en-Dognon 10 mai 2026
- Stages d’été à poney avec Les Paladins de Saint-Agnan Le Châtenet-en-Dognon 6 juin 2026