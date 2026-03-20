Chasse aux œufs à poney

Plan d’eau des Forges Lamongerie Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Chasse aux œufs à Poneys plusieurs départs toute la journée depuis le plan d’eau des Forges.

Balade de 45 min environ. Tarif 20€ par enfant.

Réservation au 07 89 67 58 00 .

Plan d’eau des Forges Lamongerie 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 67 58 00

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English : Chasse aux œufs à poney

L’événement Chasse aux œufs à poney Lamongerie a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze