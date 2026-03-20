Chasse aux œufs à poney Lamongerie
Chasse aux œufs à poney Lamongerie samedi 4 avril 2026.
Chasse aux œufs à poney
Plan d’eau des Forges Lamongerie Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Chasse aux œufs à Poneys plusieurs départs toute la journée depuis le plan d’eau des Forges.
Balade de 45 min environ. Tarif 20€ par enfant.
Réservation au 07 89 67 58 00 .
Plan d’eau des Forges Lamongerie 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 67 58 00
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English : Chasse aux œufs à poney
L’événement Chasse aux œufs à poney Lamongerie a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze