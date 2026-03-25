CHASSE AUX ŒUFS À PONEY

Domaine de Montgrand Palaja Aude

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Venez vivre une journée magique en pleine nature au Domaine de Montgrand à Palaja.

Une sortie parfaite à partager en famille ou entre amis, entre rires, convivialité… et chocolat à gogo

Les enfants partiront pour une chasse aux œufs façon chasse au trésor

en équipe, ils devront chercher des indices, coopérer et avancer ensemble sur le parcours, récolter un maximum de pièces cachées dans la nature, ouvrir le coffre au trésor…

Et bien sûr… ils pourront déguiser leur poney avant de partir à l’aventure !

Au programme

– parcours nature avec poney

– chasse aux œufs coopérative

– jeux en bois

-créneaux d’une heure avec plusieurs départs dans la journée 10H, 11H, 14H, 15H, 16H et 17H.

– réservation obligatoire

.

Domaine de Montgrand Palaja 11570 Aude Occitanie +33 6 89 11 99 88

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English :

Come and enjoy a magical day in the heart of nature at Domaine de Montgrand in Palaja.

A perfect outing to share with family and friends, with laughter, conviviality? and chocolate galore

Children will set off on a treasure hunt:

as a team, they’ll have to search for clues, cooperate and move forward together along the course, collect as many coins as possible hidden in nature, open the treasure chest…

And of course? they can dress up their pony before setting off on their adventure!

Program

– nature trail with pony

– cooperative egg hunt

– wooden games

-one-hour slots with several departures during the day: 10am, 11am, 2pm, 3pm, 4pm and 5pm.

– reservation essential

L’événement CHASSE AUX ŒUFS À PONEY Palaja a été mis à jour le 2026-03-25 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme