Chasse aux oeufs à poneys

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 17:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux œufs pour les enfants à poneys à 10h, 11h, 15h30 ou 16h30.

Réservation obligatoire par téléphone ou mail.

Chasse aux œufs pour les enfants à poneys à 10h, 11h, 15h30 ou 16h30.

Réservation obligatoire par téléphone ou mail. .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 49 77 40 96 contact@ecuriesdelapaulniere.fr

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English :

5 and 10 km circuits starting from the stables at 10 am.

Egg hunt for children on ponies at 10 or 11 am.

Reservations required by phone or e-mail.

Jumping competition in the afternoon.

Catering on site.

L’événement Chasse aux oeufs à poneys Loches a été mis à jour le 2026-03-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire