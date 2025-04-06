Chasse aux oeufs à poneys Loches
Chasse aux oeufs à poneys Loches dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs à poneys
Loches Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 17:30:00
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux œufs pour les enfants à poneys à 10h, 11h, 15h30 ou 16h30.
Réservation obligatoire par téléphone ou mail.
Chasse aux œufs pour les enfants à poneys à 10h, 11h, 15h30 ou 16h30.
Réservation obligatoire par téléphone ou mail. .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 49 77 40 96 contact@ecuriesdelapaulniere.fr
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English :
5 and 10 km circuits starting from the stables at 10 am.
Egg hunt for children on ponies at 10 or 11 am.
Reservations required by phone or e-mail.
Jumping competition in the afternoon.
Catering on site.
L’événement Chasse aux oeufs à poneys Loches a été mis à jour le 2026-03-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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