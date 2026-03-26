CHASSE AUX OEUFS À POUZOLLES

Pouzolles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Chasse aux oeufs organisée par l’association Les Guindragues, au terrain de jeux des Guindragues de 15h à 17h. Ouvert à tous les enfants de Pouzolles, de la Maternelle à la Primaire.

La chasse sera organisé en groupes d’âge. Participation 1 enfant 3€ 2 enfants 5€- 3 enfants et plus 6€ sur inscription. Grosses surprises !! Goûter.

Chasse aux oeufs organisée par l’association Les Guindragues, au terrain de jeux des Guindragues de 15h à 17h. Ouvert à tous les enfants de Pouzolles, de la Maternelle à la Primaire.

La chasse sera organisé en groupes d’âge. Participation 1 enfant 3€ 2 enfants 5€- 3 enfants et plus 6€ sur inscription. Grosses surprises !! Goûter. .

Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 6 60 61 03 00

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English :

Egg hunt organized by the association Les Guindragues, at the Guindragues playground from 3pm to 5pm. Open to all children in Pouzolles, from nursery school to primary school.

The hunt will be organized in age groups. Participation: 1 child 3? 2 children 5? 3 children and over 6? on registration. Big surprises! Snacks.

L’événement CHASSE AUX OEUFS À POUZOLLES Pouzolles a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT AVANT-MONTS