Chasse aux œufs à Saint-Cado Saint-Cado Belz

Chasse aux œufs à Saint-Cado

Saint-Cado Rue Beg en Trech Belz Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’association Tud Sant Kado organise sa traditionnelle chasse aux oeufs sur l’île de Saint-Cado le samedi 4 avril 2026.

1500 œufs de chocolat dispersés autour de la chapelle. Un goûter sera offert au retour. Départ à l’entrée du pont à 15h0. .

Saint-Cado Rue Beg en Trech Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 6 80 25 17 02

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English : Chasse aux œufs à Saint-Cado

L’événement Chasse aux œufs à Saint-Cado Belz a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon