Chasse aux œufs à Saint-Cado Saint-Cado Belz
Chasse aux œufs à Saint-Cado Saint-Cado Belz samedi 4 avril 2026.
Chasse aux œufs à Saint-Cado
Saint-Cado Rue Beg en Trech Belz Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
L’association Tud Sant Kado organise sa traditionnelle chasse aux oeufs sur l’île de Saint-Cado le samedi 4 avril 2026.
1500 œufs de chocolat dispersés autour de la chapelle. Un goûter sera offert au retour. Départ à l’entrée du pont à 15h0. .
Saint-Cado Rue Beg en Trech Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 6 80 25 17 02
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English : Chasse aux œufs à Saint-Cado
L’événement Chasse aux œufs à Saint-Cado Belz a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon