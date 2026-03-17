Chasse aux oeufs à Saint-Denis-d’Anjou

Saint-Martin-de-Villenglose Saint-Denis-d’Anjou Mayenne

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Profitez d’une journée en famille à Saint-Denis-d’Anjou !

Chasse aux œufs le samedi 11 avril à Saint-Martin-de-Villenglose Organisé par l’APE et l’association de Varennes à Saint Martin.

Rdv à l’église à 11h.

Découverte du village miniature, et visite de la maison d’objets d’autrefois, pique-nique de Pâques en plein air.

Buvette.

Tarif chasse aux œufs 1,50€ .

Saint-Martin-de-Villenglose Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 6 30 03 29 31 apesda53@gmail.com

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English :

Enjoy a family day out at Saint-Denis-d’Anjou!

L’événement Chasse aux oeufs à Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d’Anjou a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE