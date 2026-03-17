Chasse aux oeufs à Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d’Anjou
Chasse aux oeufs à Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d’Anjou samedi 11 avril 2026.
Chasse aux oeufs à Saint-Denis-d’Anjou
Saint-Martin-de-Villenglose Saint-Denis-d’Anjou Mayenne
Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Profitez d’une journée en famille à Saint-Denis-d’Anjou !
Chasse aux œufs le samedi 11 avril à Saint-Martin-de-Villenglose Organisé par l’APE et l’association de Varennes à Saint Martin.
Rdv à l’église à 11h.
Découverte du village miniature, et visite de la maison d’objets d’autrefois, pique-nique de Pâques en plein air.
Buvette.
Tarif chasse aux œufs 1,50€ .
Saint-Martin-de-Villenglose Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 6 30 03 29 31 apesda53@gmail.com
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English :
Enjoy a family day out at Saint-Denis-d’Anjou!
L’événement Chasse aux oeufs à Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d’Anjou a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE