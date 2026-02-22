Chasse aux oeufs à Saint-Julien-Le-Vendomois Saint-Julien-le-Vendômois
dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux oeufs à Saint-Julien-Le-Vendomois
Place de l’Église Saint-Julien-le-Vendômois Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Chasse aux œufs jusqu’à 12 ans (amenez vos paniers)
Escape game à partir de 12 ans.
Crêpes et buvette sur place. .
Place de l’Église Saint-Julien-le-Vendômois 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine comitedesfetessjlv@gmail.com
English : Chasse aux oeufs à Saint-Julien-Le-Vendomois
