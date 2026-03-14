Chasse aux Œufs à Thuré ! Rue Pierre de Coubertin Thuré

Chasse aux Œufs à Thuré !

Rue Pierre de Coubertin Halle des sports Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Chasse aux Œufs à Thuré !

La Municipalité et le Club de l’Amitié invitent tous les petits gourmands (et les plus grands !) à une après-midi magique et chocolatée.

Quand ? Mercredi 08 avril 2026 Horaires De 14h00 à 16h30 Où ? Halle des Sports de Thuré

⚠️ INSCRIPTION OBLIGATOIRE Ne tardez pas à réserver votre place pour ne manquer aucun œuf ! Pour vous inscrire, c’est très simple 1️⃣ Scannez le QR Code sur l’affiche. 2️⃣ Remplissez le formulaire en quelques clics.

Venez nombreux pour partager ce moment de fête et de gourmandise ! ✨ .

Rue Pierre de Coubertin Halle des sports Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 86 19

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English : Chasse aux Œufs à Thuré !

L’événement Chasse aux Œufs à Thuré ! Thuré a été mis à jour le 2026-03-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne