Chasse aux œufs à Waville Waville
Chasse aux œufs à Waville Waville dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux œufs à Waville
2 Place du Mad Waville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 09:30:00
fin : 2026-04-05 10:30:00
Date(s) :
2026-04-05
Venez participer à une chasse aux œufs géante !
Deux parcours adaptés à chaque âge, avec toujours une chasse plus corsée pour les plus grands !
Un lapin en chocolat sera offert à chaque enfantEnfants
2 .
2 Place du Mad Waville 54890 Meurthe-et-Moselle Grand Est chanterelles.waville@free.fr
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English :
Come and take part in a giant egg hunt!
Two routes to suit all ages, with a tougher hunt for older children!
A chocolate bunny for every child!
L’événement Chasse aux œufs à Waville Waville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT PONT A MOUSSON