Chasse aux œufs à Waville

2 Place du Mad Waville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 09:30:00

fin : 2026-04-05 10:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Venez participer à une chasse aux œufs géante !

Deux parcours adaptés à chaque âge, avec toujours une chasse plus corsée pour les plus grands !

Un lapin en chocolat sera offert à chaque enfantEnfants

2 .

2 Place du Mad Waville 54890 Meurthe-et-Moselle Grand Est chanterelles.waville@free.fr

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English :

Come and take part in a giant egg hunt!

Two routes to suit all ages, with a tougher hunt for older children!

A chocolate bunny for every child!

L’événement Chasse aux œufs à Waville Waville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT PONT A MOUSSON