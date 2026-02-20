Chasse aux œufs Aéroclub du Ségala

Cassagnes-Bégonhès Aveyron

Début : Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Chasse aux œufs à l’aérodrome de Cassagnes-Bégonhès pour les enfants !

La traditionnelle chasse aux œufs pour les enfants à l’aérodrome du Caucart à Cassagnes-Bégonhès.

Comme chaque année, tout est prévu pour que petits et grands profitent pleinement de ce moment festif et gourmand.

Deux zones seront spécialement délimitées

– une pour les plus petits

– une pour les plus grands

Un rendez-vous convivial à ne pas manquer pour partager un agréable moment en famille ! .

Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 75 26 remy.byache@gmail.com

English :

Egg hunt for children at Cassagnes-Bégonhès airfield!

