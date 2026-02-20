Chasse aux œufs Aéroclub du Ségala Cassagnes-Bégonhès
Chasse aux œufs Aéroclub du Ségala
Cassagnes-Bégonhès Aveyron
Début : Samedi 2026-04-04
2026-04-04
Chasse aux œufs à l’aérodrome de Cassagnes-Bégonhès pour les enfants !
La traditionnelle chasse aux œufs pour les enfants à l’aérodrome du Caucart à Cassagnes-Bégonhès.
Comme chaque année, tout est prévu pour que petits et grands profitent pleinement de ce moment festif et gourmand.
Deux zones seront spécialement délimitées
– une pour les plus petits
– une pour les plus grands
Un rendez-vous convivial à ne pas manquer pour partager un agréable moment en famille ! .
Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 75 26 remy.byache@gmail.com
English :
Egg hunt for children at Cassagnes-Bégonhès airfield!
