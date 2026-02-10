Chasse aux œufs

Albé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Chasse aux oeufs ludique et agréable au milieu des chevaux et des animaux de la ferme (chèvres, cochons, lapins et cochons d’inde, ânes, moutons et poneys). Cette année, ce sont les cowboy et les indiens qui vont vous accueillir. Ils vont vous faire découvrir leurs univers, vous lancer des défis pour atteindre la récompense ultime du chocolat.

Inscription obligatoire. .

Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 24 08 11 57 isabelle.feltz@gmail.com

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English :

L’événement Chasse aux œufs Albé a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé