Chasse aux oeufs

Chemin des Mulets Amilly Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux oeufs

Panier garni à gagner participation 2€. Session de 30 minutes, enfant jusqu’à 12 ans. Concours à chaque créneau venez avec votre plus beau panier fait main. 3 .

Chemin des Mulets Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 66 53 27 27

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English :

Egg hunt

L’événement Chasse aux oeufs Amilly a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS