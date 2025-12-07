Chasse aux oeufs Amilly
Chasse aux oeufs Amilly dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Chemin des Mulets Amilly Loiret
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:00:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux oeufs
Panier garni à gagner participation 2€. Session de 30 minutes, enfant jusqu’à 12 ans. Concours à chaque créneau venez avec votre plus beau panier fait main. 3 .
Chemin des Mulets Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 66 53 27 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Egg hunt
L’événement Chasse aux oeufs Amilly a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS