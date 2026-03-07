Chasse aux oeufs Jardins de la maison Louis Crosnier Angles

Chasse aux oeufs Jardins de la maison Louis Crosnier Angles samedi 4 avril 2026.

Chasse aux oeufs

Jardins de la maison Louis Crosnier 1 route de la Tranche Angles Vendée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 11:30:00

Date(s) :
2026-04-04

Jardins de la maison Louis Crosnier 1 route de la Tranche Angles 85750 Vendée Pays de la Loire  

