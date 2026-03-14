Chasse aux oeufs animation poneys Le Touquet-Paris-Plage
Chasse aux oeufs animation poneys Le Touquet-Paris-Plage dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs animation poneys
Parc Equestre 425 Avenue de la Dune aux Loups Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Dimanche 5 avril 2026
Animations poneys Chasse aux oeufs
Jeux, défis, animations dans tout le parc équestre.
A partir du niveau galop 1 .
Parc Equestre 425 Avenue de la Dune aux Loups Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 15 25 accueil.centreequestre@letouquet.com
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English :
L’événement Chasse aux oeufs animation poneys Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage