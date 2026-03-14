Chasse aux oeufs animation poneys

Parc Equestre 425 Avenue de la Dune aux Loups Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Dimanche 5 avril 2026

Animations poneys Chasse aux oeufs

Jeux, défis, animations dans tout le parc équestre.

A partir du niveau galop 1 .

Parc Equestre 425 Avenue de la Dune aux Loups Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 15 25 accueil.centreequestre@letouquet.com

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English :

L’événement Chasse aux oeufs animation poneys Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage