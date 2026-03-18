Chasse aux oeufs & Animations de Pâques au Fun Parc Brumath

Rue du Plan d’Eau Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 13:00:00

fin : 2026-04-04 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

Les 4 et 5 avril, le Fun Parc propose un week-end de Pâques pour toute la famille chasse aux œufs, mini-golf, chemin pieds nus, animations créatives et goûter de Pâques au WakeKiki Bar.

Week-end de Pâques au Fun Parc Brumath !

Les 4 et 5 avril, le Fun Parc propose un week-end de Pâques pour toute la famille chasse aux œufs, mini-golf, chemin pieds nus, animations créatives et goûter de Pâques au WakeKiki Bar.

Une sortie conviviale en plein air pour petits et grands !

Réservation fortement conseillée pour la chasse aux œufs.

Chemins pieds nus et arbre participatif de Pâques en libre accès. .

Rue du Plan d’Eau Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 10 39 61 contact@fun-parc-brumath.fr

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English :

On April 4 and 5, Fun Parc offers an Easter weekend for the whole family: egg hunt, mini-golf, barefoot trail, creative activities and Easter snack at the WakeKiki Bar.

L’événement Chasse aux oeufs & Animations de Pâques au Fun Parc Brumath Brumath a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau