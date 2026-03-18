Chasse aux oeufs & Animations de Pâques au Fun Parc Brumath Brumath
Chasse aux oeufs & Animations de Pâques au Fun Parc Brumath Brumath samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs & Animations de Pâques au Fun Parc Brumath
Rue du Plan d’Eau Brumath Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04 13:00:00
fin : 2026-04-04 19:00:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05
Les 4 et 5 avril, le Fun Parc propose un week-end de Pâques pour toute la famille chasse aux œufs, mini-golf, chemin pieds nus, animations créatives et goûter de Pâques au WakeKiki Bar.
Week-end de Pâques au Fun Parc Brumath !
Les 4 et 5 avril, le Fun Parc propose un week-end de Pâques pour toute la famille chasse aux œufs, mini-golf, chemin pieds nus, animations créatives et goûter de Pâques au WakeKiki Bar.
Une sortie conviviale en plein air pour petits et grands !
Réservation fortement conseillée pour la chasse aux œufs.
Chemins pieds nus et arbre participatif de Pâques en libre accès. .
Rue du Plan d’Eau Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 10 39 61 contact@fun-parc-brumath.fr
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English :
On April 4 and 5, Fun Parc offers an Easter weekend for the whole family: egg hunt, mini-golf, barefoot trail, creative activities and Easter snack at the WakeKiki Bar.
L’événement Chasse aux oeufs & Animations de Pâques au Fun Parc Brumath Brumath a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
Prochains événements à Brumath (Bas-Rhin)
- Concert Michael Alizon Quatuor Thalia Round The Blue Lights Brumath — 27 mars 2026
- Projection documentaire Bolivie, Pérou, au pays des incas Brumath — 12 avril 2026
- Nuit des musées Musée archéologique Brumath — 23 mai 2026