Chasse aux oeufs Argentan
Chasse aux oeufs Argentan samedi 11 avril 2026.
Chasse aux oeufs
9 Rue Charlotte Corday Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
.
9 Rue Charlotte Corday Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 44 90 animation@spf61.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Argentan a été mis à jour le 2026-02-20 par Terres d’Argentan Intercom