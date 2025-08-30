Chasse aux oeufs

37 Rue des Chambons Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le camping des Chambons vous propose une soirée un après-midi Chasse aux œufs.

Animations au camping chasse aux œufs, course aux œufs, tombola et concours de masques, en partenariat avec la boutique Création Chocolat . .

37 Rue des Chambons Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 81 59 35

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English :

The Les Chambons campsite is offering an evening and afternoon of egg hunting.

L’événement Chasse aux oeufs Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Vallée de la Creuse