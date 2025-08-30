Chasse aux oeufs Argenton-sur-Creuse
Chasse aux oeufs Argenton-sur-Creuse dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
37 Rue des Chambons Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Le camping des Chambons vous propose une soirée un après-midi Chasse aux œufs.
Animations au camping chasse aux œufs, course aux œufs, tombola et concours de masques, en partenariat avec la boutique Création Chocolat . .
37 Rue des Chambons Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 81 59 35
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English :
The Les Chambons campsite is offering an evening and afternoon of egg hunting.
L’événement Chasse aux oeufs Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Vallée de la Creuse