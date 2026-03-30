Chasse aux oeufs Salle du Cercle Argentonnay
Chasse aux oeufs Salle du Cercle Argentonnay samedi 11 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Salle du Cercle LA CHAPELLE GAUDIN Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Chasse aux oeufs organisée par le Comité des Fêtes de La Chapelle Gaudin.
Sur inscription avant le 04/04/26. .
Salle du Cercle LA CHAPELLE GAUDIN Argentonnay 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 32 10 75 comitedesfetes.lachapellegaudin@gmail.com
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Argentonnay a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bocage Bressuirais
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