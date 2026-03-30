Chasse aux oeufs Salle du Cercle Argentonnay

Chasse aux oeufs

Salle du Cercle LA CHAPELLE GAUDIN Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Chasse aux oeufs organisée par le Comité des Fêtes de La Chapelle Gaudin.

Sur inscription avant le 04/04/26. .

Salle du Cercle LA CHAPELLE GAUDIN Argentonnay 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 32 10 75 comitedesfetes.lachapellegaudin@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Argentonnay a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bocage Bressuirais