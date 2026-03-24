Chasse aux Oeufs Arveyres
Chasse aux Oeufs Arveyres samedi 4 avril 2026.
Chasse aux Oeufs
Arveyres Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le 4 avril l’association Pour la Commanderie d’ Arveyres et des parents d’élèves bénévoles organisent une chasse aux oeufs de Pâques en plein air sur le site de la Commanderie d’Arveyres. Entrée gratuite mais réservation a faire sur Helloasso.
14h00 Atelier décoration oeufs de Pâques, jeux.
15h30 Chasse aux oeufs
16h00 Goûter .
Arveyres 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Chasse aux Oeufs
L’événement Chasse aux Oeufs Arveyres a été mis à jour le 2026-03-22 par OTI du Libournais