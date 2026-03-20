Chasse aux oeufs Jardin-verger Conservatoire Assat

Chasse aux oeufs

Jardin-verger Conservatoire 3bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Une chasse aux œufs… mais pas seulement ! Le lapin de Pâques s’est aussi caché… sauras-tu le retrouver ?

Nous vous donnons rendez-vous pour la traditionnelle chasse aux œufs en chocolat !

Un moment joyeux à partager en famille enfants, petits-enfants, neveux, nièces et leurs amis sont les bienvenus ! .

Jardin-verger Conservatoire 3bis Route du Bois Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 93 39 jardinverger64@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Assat a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay