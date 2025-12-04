Chasse aux œufs ! Zoo d’Asson Asson

Chasse aux œufs !

Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet Asson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Partez à la recherche d’œufs en plastique et venez les changer contre du bon chocolat .

La règle du jeu sera expliquée à l’accueil du parc. .

Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 055971033 info@zoo-asson.org

English : Chasse aux œufs !

L’événement Chasse aux œufs ! Asson a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay