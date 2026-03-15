Chasse aux oeufs au Centre social du Véron

Avenue de la République Avoine Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le Secours populaire français d’Avoine organise une chasse aux œufs le samedi 4 avril de 14h à 17h au Centre social du Véron.

Le Secours populaire français d’Avoine organise une chasse aux œufs le samedi 4 avril de 14h à 17h au Centre social du Véron. .

Avenue de la République Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Secours populaire français in Avoine is organizing an egg hunt on Saturday April 4 from 2pm to 5pm at the Centre social du Véron.

L’événement Chasse aux oeufs au Centre social du Véron Avoine a été mis à jour le 2026-03-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme