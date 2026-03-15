Chasse aux oeufs au Centre social du Véron Avoine
Chasse aux oeufs au Centre social du Véron Avoine samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs au Centre social du Véron
Avenue de la République Avoine Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le Secours populaire français d’Avoine organise une chasse aux œufs le samedi 4 avril de 14h à 17h au Centre social du Véron.
Le Secours populaire français d’Avoine organise une chasse aux œufs le samedi 4 avril de 14h à 17h au Centre social du Véron. .
Avenue de la République Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Secours populaire français in Avoine is organizing an egg hunt on Saturday April 4 from 2pm to 5pm at the Centre social du Véron.
L’événement Chasse aux oeufs au Centre social du Véron Avoine a été mis à jour le 2026-03-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme