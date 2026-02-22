Chasse aux oeufs au château Arnac-Pompadour

Chasse aux oeufs au château

Place du château Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Chasse aux œufs dans le parc du château de Pompadour.

Billy Pompa a renversé du chocolat sur la recette du gâteau préféré de la Marquise… Aidez-le à retrouver les ingrédients et résoudre cette énigme gourmande !

Vente de crêpes sur place.

Deux créneaux 14h 16h 16h 18h

Réservation conseillée au 05 55 98 99 27.

Possibilité de balade à poneys de 14h à 17h sur réservations au 06 45 09 93 64 .

Place du château Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 27 contact@chateau-pompadour.fr

