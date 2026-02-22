Chasse aux oeufs au château Arnac-Pompadour
Chasse aux oeufs au château Arnac-Pompadour lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs au château
Place du château Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Chasse aux œufs dans le parc du château de Pompadour.
Billy Pompa a renversé du chocolat sur la recette du gâteau préféré de la Marquise… Aidez-le à retrouver les ingrédients et résoudre cette énigme gourmande !
Vente de crêpes sur place.
Deux créneaux 14h 16h 16h 18h
Réservation conseillée au 05 55 98 99 27.
Possibilité de balade à poneys de 14h à 17h sur réservations au 06 45 09 93 64 .
Place du château Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 27 contact@chateau-pompadour.fr
