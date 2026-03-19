Chasse aux Œufs au Château d’Artias Le Corset Retournac

Chasse aux Œufs au Château d’Artias

Le Corset Château d’Artias Retournac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:30:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Oyé oyé ! Venez nous rejoindre pour partager un beau moment en famille. N’oubliez pas vos petits paniers.

Les inscriptions et le paiement se feront sur place, mais vous pouvez anticiper par téléphone ou sur notre page Facebook.

Annulé si mauvais temps .

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Le Corset Château d’Artias Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 87 23 40 les.amis.dartias@gmail.com

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English :

Oyé oyé! Come and join us for some family fun. Don’t forget your little baskets.

Registration and payment will take place on site, but you can call ahead or sign up on our Facebook page.

Cancelled in case of bad weather .

L’événement Chasse aux Œufs au Château d’Artias Retournac a été mis à jour le 2026-03-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire