Chasse aux œufs au château de Belcastel Belcastel

Venez chasser les œufs de Pâques en famille !

Votre mission : trouver 10 œufs différents, les ramener à la boutique et les échanger contre un gros lot en chocolat.

Ouverture 10h-18h en continu, sans réservation, au château de Belcastel

Tarifs

Entrée 10€

Enfants 4-17 ans: 9€

Enfants 0-3 ans gratuit 9 .

Château de Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 17 06 contact@chateaubelcastel.com

English:

Come and hunt for Easter eggs with your family!

