Chasse aux œufs au château de Belcastel Belcastel
Chasse aux œufs au château de Belcastel
Château de Belcastel Belcastel Aveyron
Tarif enfant
4 à 17 ans
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
2026-04-04
Venez chasser les œufs de Pâques en famille !
Votre mission : trouver 10 œufs différents, les ramener à la boutique et les échanger contre un gros lot en chocolat.
Ouverture 10h-18h en continu, sans réservation, au château de Belcastel
Entrée 10€
Enfants 4-17 ans: 9€
Enfants 0-3 ans gratuit
Château de Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 17 06 contact@chateaubelcastel.com
English :
Come and hunt for Easter eggs with your family!
L’événement Chasse aux œufs au château de Belcastel Belcastel a été mis à jour le 2026-02-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)