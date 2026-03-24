Chasse aux oeufs au château de Canisy Canisy
Chasse aux oeufs au château de Canisy Canisy samedi 18 avril 2026.
Chasse aux oeufs au château de Canisy
8 Rue de Kergorlay Canisy Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Rendez-vous le 18 avril prochain pour une chasse aux œufs au cœur du château de Canisy ! .
8 Rue de Kergorlay Canisy 50860 Manche Normandie manager@chateaudecanisy.com
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English : Chasse aux oeufs au château de Canisy
L’événement Chasse aux oeufs au château de Canisy Canisy a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Saint-Lô