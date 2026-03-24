Chasse aux oeufs au château de Canisy

8 Rue de Kergorlay Canisy Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Rendez-vous le 18 avril prochain pour une chasse aux œufs au cœur du château de Canisy ! .

8 Rue de Kergorlay Canisy 50860 Manche Normandie manager@chateaudecanisy.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs au château de Canisy

L’événement Chasse aux oeufs au château de Canisy Canisy a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Saint-Lô