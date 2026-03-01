Chasse aux oeufs au Château de Gratot Gratot
80 Rue d’Argouges Gratot Manche
Début : 2026-03-29 11:00:00
fin : 2026-03-29 13:00:00
2026-03-29
L’ Association des Parents d’élèves de l’école du RPI de Gratot La Vendelée Brainville Servigny a le plaisir de vous inviter à une chasse aux oeufs organisée dans le cadre magnifique du Château de Gratot le dimanche 29 mars 2026.
Un évènement pour petits et grands !
Les enfants de 3 à 12 ans, accompagnés de leurs parents, partiront à la recherche des oeufs à travers un parcours ludique et sensoriel !
Au programme un trésor à découvrir ! Pour cela, retrouves le code du cadenas qui enferme le trésor chocolaté !
Organisation par créneaux !
Pour garantir la sécurité et le confort de tous, l’évènement est organisé sur inscription sur le site Helloasso https://www.helloasso.com/associations/association-des-parents-d-eleves-et-des-amis-du-rpi-gratot-la-vendelee/evenements/chasse-aux-oeufs-au-chateau-de-gratot ou en scannant le qrcode l’affiche,
avec des créneaux horaires limités en nombre d’enfants (30 max par session):
4 créneaux possibles à choisir De 11h à 12h De 12h à 13h De 14h à 15h et De 15h à 16h.
Tarif 5 € par enfant. .
80 Rue d’Argouges Gratot 50200 Manche Normandie +33 6 89 53 14 39 apegratot@hotmail.fr
