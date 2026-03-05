Chasse aux œufs au château de Grünstein Stotzheim

Chasse aux œufs au château de Grünstein

rue de Benfeld Stotzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Partez à la recherche d’œufs colorés dissimulés dans les recoins du parc, puis profitez de jeux et d’une petite restauration.

Imaginez une journée ensoleillée dans la douceur printanière, ponctuée de rires d’enfants et d’instantanés inoubliables, alors que chacun part à la recherche d’œufs colorés dissimulés dans les recoins du parc.

Entre jeux, petite restauration et… chocolats pour tous ce rendez-vous festif vous promet une immersion totale dans l’esprit de Pâques.

Inscription obligatoire avant le 29 mars .

rue de Benfeld Stotzheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 94 06 lesptitsloupsdestotz@outlook.fr

English :

Search for colorful eggs hidden in the nooks and crannies of the park, then enjoy games and light refreshments.

