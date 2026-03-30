Chasse aux oeufs au Château de l’Ebaupinay L’Ebaupinay Argentonnay
Chasse aux oeufs au Château de l’Ebaupinay L’Ebaupinay Argentonnay dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs au Château de l’Ebaupinay
L’Ebaupinay Château de l’Ebaupinay Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux oeufs au Château de l’ Ébaupinay.
Jeux et buvette sur place. .
L’Ebaupinay Château de l’Ebaupinay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 08 01 62 contact@chateau-ebaupinay.fr
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English : Chasse aux oeufs au Château de l’Ebaupinay
L’événement Chasse aux oeufs au Château de l’Ebaupinay Argentonnay a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bocage Bressuirais
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