Chasse aux oeufs au Château de l’Ebaupinay L’Ebaupinay Argentonnay

Chasse aux oeufs au Château de l'Ebaupinay Château de l'Ebaupinay Argentonnay 2026-04-05

Chasse aux oeufs au Château de l’Ebaupinay L’Ebaupinay Argentonnay dimanche 5 avril 2026.

Chasse aux oeufs au Château de l’Ebaupinay

L’Ebaupinay Château de l’Ebaupinay Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

Chasse aux oeufs au Château de l’ Ébaupinay.
Jeux et buvette sur place.   .

L’Ebaupinay Château de l’Ebaupinay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 08 01 62  contact@chateau-ebaupinay.fr

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English : Chasse aux oeufs au Château de l’Ebaupinay

L’événement Chasse aux oeufs au Château de l’Ebaupinay Argentonnay a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bocage Bressuirais

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