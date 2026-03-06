Chasse aux œufs au château de Lichtenberg Lichtenberg

Chasse aux œufs au château de Lichtenberg

Avis aux gourmands ! Le Château de Lichtenberg ouvre ses portes le lundi de Pâques et vous propose une grande chasse aux œufs de Pâques et un programme plein de surprises pour les petits et grands !

Rendez-vous pour la traditionnelle chasse aux œufs du château de Lichtenberg le lundi de Pâques. Un événement désormais incontournable qui transforme le château en vaste terrain d’exploration.

Des centaines d’œufs en chocolat attendent d’être débusqués par les jeunes explorateurs avec l’aide complice du lapin de Pâques¿! Par créneaux de 30 minutes, les enfants partent à l’aventure à la recherche des œufs disséminés dans une zone dédiée du château. Un espace spécifique est prévu pour les tout-petits sur la parcelle de chasse afin que chacun puisse profiter pleinement de l’expérience. En plus de la chasse aux œufs,¿de nombreuses animations sont proposées toute la journée.

Espace photo et petite restauration

Pour immortaliser ces moments, un espace photo décoré aux couleurs de Pâques est installé tout au long de la journée pour repartir avec de jolis souvenirs ! La cafétéria du château propose une petite restauration à la cafétéria pour régaler les visiteurs.

L’occasion de faire une sortie festive en famille, à la conquête du chocolat !

Billeterie en ligne https://www.chateaudelichtenberg.alsace/billetterie .

rue des Cochers Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 98 72 chateaudelichtenberg@hanau-lapetitepierre.alsace

English :

Food lovers beware! Château de Lichtenberg will be opening its doors on Easter Monday for an Easter egg hunt and a program full of surprises for young and old!

