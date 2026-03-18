Chasse aux oeufs au Château de Losse Route de la Princesse d’Annam Thonac
Chasse aux oeufs au Château de Losse Route de la Princesse d’Annam Thonac dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs au Château de Losse
Route de la Princesse d’Annam Château et Jardins de Losse Thonac Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
11h 17h. Chasse aux oeufs dans le parc et les jardins du Château. Sans réservation. Inclus dans le billet d’entrée (6€ à 12€)
Chasse aux oeufs dans le parc et les jardins du Château de Losse.
Sans réservation. .
Route de la Princesse d’Annam Château et Jardins de Losse Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 80 08 losse@chateaudelosse.com
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English : Chasse aux oeufs au Château de Losse
11am 5pm. Egg hunt in the park and gardens of the Château. No reservation required. Included in admission (6? to 12?)
L’événement Chasse aux oeufs au Château de Losse Thonac a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère