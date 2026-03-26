Chasse aux oeufs au Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne
Chasse aux oeufs au Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs au Château de Montaigne
Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Lors du week-end de Pâques, venez participer à notre grande chasse aux œufs et repartez avec une surprise !
Vous pourrez aussi profiter du tir à l’arc et de jeux en bois dans le cadre privilégié du parc du château de Montaigne.
Et pour les grands chasseurs, venez participer à la chasse à l’œuf d’or caché quelque part sur le domaine, partez à sa recherche les 4, 5 et 6 avril de 14h à 16h pour tenter de gagner la récompense. 5 € par personne
Info pratiques
L’activité est en extérieur et sera maintenue en cas de pluie. Pensez à prendre vos plus belles bottes et vos paniers, pour profiter de ce lieu d’exception.
Sur réservation par téléphone et/ou sur notre site interne
05 53 58 63 93 .
Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 63 93 info@chateau-montaigne.com
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English : Chasse aux oeufs au Château de Montaigne
L’événement Chasse aux oeufs au Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Castillon-Pujols
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