Chasse aux oeufs au Château de Montaigne

Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Lors du week-end de Pâques, venez participer à notre grande chasse aux œufs et repartez avec une surprise !

Vous pourrez aussi profiter du tir à l’arc et de jeux en bois dans le cadre privilégié du parc du château de Montaigne.

Et pour les grands chasseurs, venez participer à la chasse à l’œuf d’or caché quelque part sur le domaine, partez à sa recherche les 4, 5 et 6 avril de 14h à 16h pour tenter de gagner la récompense. 5 € par personne

Info pratiques

L’activité est en extérieur et sera maintenue en cas de pluie. Pensez à prendre vos plus belles bottes et vos paniers, pour profiter de ce lieu d’exception.

Sur réservation par téléphone et/ou sur notre site interne

05 53 58 63 93 .

Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 63 93 info@chateau-montaigne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs au Château de Montaigne

L’événement Chasse aux oeufs au Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Castillon-Pujols