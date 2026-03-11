Chasse aux oeufs au château de Rochebaron

Chateau rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Les lapins sont passés au château de Rochebaron. En famille, cherchez les œufs cachés dans le château pour gagner des chocolats.

Entrée comprenant la chasse aux œufs, la visite du château et le spectacle de rapaces. Sans inscription.

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Chateau rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 80 44

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English :

The rabbits have come to Château de Rochebaron. With your family, find the eggs hidden in the castle to win chocolates.

Admission includes egg hunt, castle tour and bird of prey show. No registration required.

L’événement Chasse aux oeufs au château de Rochebaron Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron