Chasse aux œufs au Château de Valleroy Rue du Château Vallerois-le-Bois

Chasse aux œufs au Château de Valleroy

Rue du Château Château de Valleroy Vallerois-le-Bois Haute-Saône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Chasse aux œufs et grand jeu de la forêt enchantée.

Taverne et encas. .

Rue du Château Château de Valleroy Vallerois-le-Bois 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 75 46 68

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English : Chasse aux œufs au Château de Valleroy

L’événement Chasse aux œufs au Château de Valleroy Vallerois-le-Bois a été mis à jour le 2026-03-27 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)