Chasse aux oeufs au château du Grand Jardin

Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Tout public

ALERTE CHASSE AUX ŒUFS !

Célestin le lapin a encore semé la pagaille au Château du Grand Jardin…

En se promenant dans le château et ses jardins, il a perdu 10 œufs !

Les samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 avril 2026, venez aider vos enfants à les retrouver lors de la 3? édition de notre grande chasse aux œufs à Joinville.

Munis d’un plan et d’énigmes, les jeunes aventuriers partiront à la recherche des œufs cachés.

(Les moins de 16 ans qui réussissent repartiront avec une surprise chocolatée de @patisseriecollas.)

SURPRISE CETTE ANNÉE !

Paillette alias Art May sera présente avec maquillages pour enfants et sculptures sur ballon.

Au programme aussi

• espace dessin

• ballot à souhait

• gaufres maison et bar

Et tentez de gagner un œuf géant en chocolat ! En plus la participation est comprise dans le billet d’entrée.

Pensez à partager l’info aux gourmands ! .

Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr

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English :

L’événement Chasse aux oeufs au château du Grand Jardin Joinville a été mis à jour le 2026-03-13 par Antenne de Joinville