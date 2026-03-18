Chasse aux oeufs au château du Grand Jardin Joinville
Chasse aux oeufs au château du Grand Jardin Joinville samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs au château du Grand Jardin
Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Tout public
ALERTE CHASSE AUX ŒUFS !
Célestin le lapin a encore semé la pagaille au Château du Grand Jardin…
En se promenant dans le château et ses jardins, il a perdu 10 œufs !
Les samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 avril 2026, venez aider vos enfants à les retrouver lors de la 3? édition de notre grande chasse aux œufs à Joinville.
Munis d’un plan et d’énigmes, les jeunes aventuriers partiront à la recherche des œufs cachés.
(Les moins de 16 ans qui réussissent repartiront avec une surprise chocolatée de @patisseriecollas.)
SURPRISE CETTE ANNÉE !
Paillette alias Art May sera présente avec maquillages pour enfants et sculptures sur ballon.
Au programme aussi
• espace dessin
• ballot à souhait
• gaufres maison et bar
Et tentez de gagner un œuf géant en chocolat ! En plus la participation est comprise dans le billet d’entrée.
Pensez à partager l’info aux gourmands ! .
Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr
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English :
L’événement Chasse aux oeufs au château du Grand Jardin Joinville a été mis à jour le 2026-03-13 par Antenne de Joinville