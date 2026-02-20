Chasse aux œufs au Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou
Chasse aux œufs au Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux œufs au Château du Plessis-Macé
2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:30:00
fin : 2026-04-05 13:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Enfants, parents, grands-parents, participez à la chasse aux oeufs du château du Plessis-Macé ! Arpentez, furetez, explorez et jouez dans les extérieurs de l’édifice pour remporter des chocolats de Pâques. .
2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93 billetterie@anjou-theatre.fr
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English :
L’événement Chasse aux œufs au Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers
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