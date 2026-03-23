Chasse aux oeufs au Château le Kinnor Fervaques Fervaques Livarot-Pays-d’Auge

Chasse aux oeufs au Château le Kinnor Fervaques

Fervaques Château le Kinnor Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

L’APE de l’école Châteaubriand de Fervaques organise une chasse aux œufs le samedi 4 avril de 10h00 à 12h00 au château le Kinnor de Fervaques.

L’APE de l’école Châteaubriand de Fervaques organise une chasse aux œufs le samedi 4 avril de 10h00 à 12h00 au château le Kinnor de Fervaques.

Ouvert aux enfants de 3 à 10ans.

Permis de chasse 2€ Réservation obligatoire. .

Fervaques Château le Kinnor Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 69 37 83 42

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English : Chasse aux oeufs au Château le Kinnor Fervaques

The APE of the Châteaubriand school in Fervaques is organising an egg hunt on Saturday 4 April from 10am to 12pm at Château le Kinnor in Fervaques.

L’événement Chasse aux oeufs au Château le Kinnor Fervaques Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Lisieux Normandie Tourisme