Chasse aux oeufs au château Esplanade du château Les Baux-de-Provence
Chasse aux oeufs au château Esplanade du château Les Baux-de-Provence samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs au château
Du samedi 4 au lundi 6 avril 2026 de 9h à 19h.
Dernière entrée à 18h. Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-06 19:00:00
Date(s) :
2026-04-04
On fête Pâques au château des Baux-de-Provence !
Des oeufs géants sont cachés dans le château, retrouvez-les , prenez les en photo et présentez-vous à la boutique pour recevoir votre récompense en chocolat ! …
Jeu gratuit pour les moins de 7 ans et pour les plus grands , la chasse est comprise dans le prix du billet d’entrée du château . .
Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
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English :
Easter at the Château des Baux-de-Provence!
L’événement Chasse aux oeufs au château Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme des Baux de Provence
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