Chasse aux oeufs au Château

Chemin de la Roberty Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

La règle du jeu ? Cherchez les œufs de la bonne couleur et composez la combinaison gagnante pour recevoir votre paquet de chocolat.

Visite gratuite du Château le matin.

De 10h à 12h I ­Gratuit I Sans réservation

Rendez-vous à la traditionnelle Chasse aux œufs de Pâques ! La règle du jeu ? Comme l’année dernière, vous vous souvenez ? Cherchez les œufs de la bonne couleur et composez la combinaison gagnante pour recevoir votre paquet de chocolats.

Défi Œufs d’Or des œufs en or sont bien dissimulés. Si vous en trouvez un, vous remportez une des belles pièces des pâtissiers chocolatiers de Nogent.

Visite gratuite du Château le matin.

De 10h à 12h I ­Gratuit I Sans réservation .

Chemin de la Roberty Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02

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English :

The rules of the game? Find the eggs of the right color and make up the winning combination to receive your package of chocolate.

Free visit to the Château in the morning.

10am to 12pm I Free I No reservation required

L’événement Chasse aux oeufs au Château Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-24 par OTs DU PERCHE