CHASSE AUX OEUFS AU CHÂTEAU

Puilaurens Aude

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 11:00:00

fin : 2026-04-06 15:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Venez découvrir cette belle forteresse royale grâce à cette belle chasse aux œufs.

Les cloches de Pâques sont venues au Château de Puilaurens et ont apporté plein d’œufs en chocolat. Pour les récolter, il va falloir chercher et trouver des œufs selon la bonne combinaison!!!

Animation pour les enfants jusqu’à 15 ans accompagnés d’au moins 1 adulte (de 11h à 15h).

Attention nombre de places limitées…

Pensez à réserver.

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Puilaurens 11140 Aude Occitanie +33 4 68 20 65 26 contact@chateau-puilaurens.com

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English :

Come and discover this beautiful royal fortress with this egg hunt.

The Easter bells have come to Château de Puilaurens and brought lots of chocolate eggs. To collect them, you’ll have to search and find eggs in the right combination!

Activities for children up to 15 years accompanied by at least 1 adult (from 11 a.m. to 3 p.m.).

Places are limited…

Please book in advance.

L’événement CHASSE AUX OEUFS AU CHÂTEAU Puilaurens a été mis à jour le 2026-03-24 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT